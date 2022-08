Orientation : une matinée pour aider les jeunes à trouver leur voie

250 jeunes seraient aujourd’hui sans solution de scolarisation. Agés de moins de 20 ans, ils sont en échec scolaire ou n’ont pas trouvé de réponse favorable à leurs vœux d’orientation. La DGEE les prend en main pour les réinsérer dans le système.

Polynésie la 1ère (MLSF), James Heaux et Jérôme Lee •

Ils sont originaires de Tahiti, de Moorea ou encore des archipels. Timi est venu spécialement de Taravao pour inscrire son fils au lycée de Papara, malheureusement la réponse apportée n’est pas celle qu’il espérait. "Les autres qu'ils ont proposés, c'est loin de chez nous et il n'y a pas la filière qu'il a choisie au début. Car là au lycée de Taravao, il est dans un lycée professionnel dans le bâtiment. Du coup, il reste là-bas", explique Timi, le papa de Manea.



Teaonui et Maro’e sont deux amis du lycée Diadème. En juin dernier, ils ont échoué aux épreuves du baccalauréat technologique. Cette année, ils souhaitent à nouveau tenter leur chance. Problème : leur demande de réinscription est toujours en attente. "Je pensais qu'ici, ils pouvaient faire quelque chose pour avoir de la place. Quand je regarde, je ne pense pas que j'aurais ma place, c'est pas vraiment pour nous", confie Teaunui, en attente de scolarisation.



Au total, 250 élèves ont été conviés à cette matinée d’information et d’orientation qui s’est tenue dans trois lieux différents : à Taravao, Uturoa et à la DGEE à Pirae. "On a convié quatre types de public : des jeunes qui souhaitent un réorientation, des élèves qui malheureusement n'ont pas eu d'affectation après les différentes phases de procédure (...) Mais également, des élèves qui souhaitent poursuivre des études, notamment nos élèves de CAP, et puis des jeunes qui étaient sortis du système scolaire mais qui veulent revenir pour obtenir une qualification", explique Nathalie Novelli, chef du département orientation et insertion de la DGEE



Dans deux semaines, une journée d’information et d’orientation sera à nouveau organisée par le ministère de l’Éducation, à l’attention cette fois des étudiants post baccalauréat.