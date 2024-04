Pā'oa Ora : bientôt de retour sur Polynésie la 1ère pour une saison 6

Partager :

L'émission Pā'oa Ora revient pour une nouvelle saison, nous transportant à la rencontre de familles polynésiennes dans les différents archipels, mais aussi en métropole et à l’étranger. Ces familles partageront avec nous leur quotidien, leurs valeurs et leurs aspirations pour l’avenir. Les téléspectateurs et internautes seront à nouveau invités à voter pour la famille formidable de leur choix. Ne manquez pas Pā'oa Ora Saison 6, de retour sur Polynésie la 1ère !

Pā'oa Ora est de retour pour une sixième saison ! À partir du 18 avril, découvrez chaque soir en prime time sur Polynésie la 1ère quatre nouvelles familles polynésiennes mises à l'honneur. À travers cette soirée conviviale, plongez dans leurs valeurs, leurs traditions et leur culture respective. Un moment de partage à vivre en famille ! Pour cette nouvelle saison, Polynésie la 1ère vous propose également le portrait de familles connues pour leur influence sur la société polynésienne, que ce soit dans la culture, l'entrepreneuriat, etc. Ces personnes ont accepté de nous ouvrir les portes de leur intimité et de partager avec les téléspectateurs de Polynésie la 1ère le secret de leur réussite. Pā'oa Ora, c'est tous les jeudis sur Polynésie la 1ère

