Parcoursup : le jour du verdict

Les premières réponses pour Parcours-sup sont tombées pour les lycéens de terminale de Polynésie. Ils ont commencé à recevoir les réponses à leurs vœux d’orientation, formulés sur la plateforme Parcoursup. Au total, 3000 élèves de terminales ou en réorientation sont concernés en Polynésie.

Polynésie la 1ère (MLSF), Roan Poutoru •

Des semaines à attendre, à espérer, angoisser, rêver... C'était le sort des élèves de terminale de Polynésie ces derniers temps. Jeudi matin, ils avaient donc la boule au ventre. Les premières réponses pour Parcours-sup sont tombées. Plus de 2700 vœux d’orientation ont été formulés sur la plateforme Parcoursup en Polynésie.

"J'ai demandé aussi certaines formations sur le territoire mais ça reste encore assez mitigé, je ne sais pas vraiment lesquelles choisir, rester ici ou aller en Métropole, les deux présentent certains avantages", analyse Kelvin, élève du lycée La Mennais. "Je vais bien regarder les formations qu'ils proposent, les cours qu'ils proposent, à ce que je peux avoir comme débouché plus tard, et aussi le lieu.", explique Aiko, qui continuera ses études en Métropole.

Parcoursup c'est un peu le chemin du combattant. Il faut désormais valider ou mettre en pause pour éventuellement récupérer une place en attente. "Ils viennent me voir pour leur place en liste d'attente. Donc, on regarde la place qu'ils ont et ensuite du dernier qui l'a eu l'année dernière, et on voit s'ils sont encore dans les temps. Le mieux est d'être patient car les places vont se libérer. Au fur et à mesure que les personnes vont refuser des vœux, les places en liste d'attente vont remonter", conseille Fredy Mousson, professeur de mathématiques.