Permis moto : des épreuves difficiles pour sensibiliser les motards

Entre le prix et les critères de sélection, obtenir le permis « gros cube » n’est pas une mince affaire. Sur six candidats évalués ce matin à Pirae, tous ont échoué à l'examen.

Les épreuves du permis moto sont plus difficiles depuis la réforme de 2020, sachant qu'un motard a vingt fois plus de chance d’être tué dans un accident de la route, comparé à un automobiliste. Pas plus tard qu'hier, un père de famille de 38 ans perdait malheureusement la vie au volant de son engin... Alors à l'examen du 26 décembre, aucune erreur n'est pardonnée.

34 victimes d'accidents de la route sont comptabilisées à ce jour en Polynésie française : la route n'est pas un terrain de jeu. Alcool, drogue, négligence, vitesse excessive : les facteurs de collisions sont nombreux. Les candidats doivent parfaitement maîtriser leur moto.

Circuit hors route, oral puis conduite sur route : c'est parti ! Le trajet est défini par l’inspecteur : les 20 minutes de conduite sont examinées à la loupe. Sur les six candidats, aucun n'est admis ce jour-là.

Comptez 100 000 Fcfp pour vous inscrire au permis moto.