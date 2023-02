Plus de 1 500 pieds de paka détruits dans les archipels

Partager :

Plus de 1 500 pieds de cannabis et 15 kilos d’herbe de cannabis séchée ont été détruits par la gendarmerie, entre le 6 et le 10 février, dans les archipels. Le matériel nécessaire à la culture a été saisi et les producteurs comparaîtront bientôt au tribunal.

LG avec communiqué •

Dans un communiqué, la gendarmerie annonce avoir mené plusieurs opérations de lutte contre la culture illicite de cannabis sur plusieurs îles des archipels, réalisées par un détachement de 10 gendarmes de plusieurs brigades, appuyés par un hélicoptère Dauphin des forces armées en Polynésie française. Ainsi du 6 au 10 février, la gendarmerie a détruit 1 512 pieds de cannabis et 15 kilos d’herbe de cannabis séchée. Une trentaine de matériels nécessaires à la culture de pakalolo, tels que lumières solaires, pompes à eau, panneaux solaires et autres moyens d’arrosage, ont été détruits. Les 6 producteurs et revendeurs identifiés ont été entendus et doivent répondre prochainement de leurs actes de culture et revente de produits stupéfiants devant le tribunal judiciaire de Papeete.

