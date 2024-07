PORTRAIT. Tamatahi Jordan, étudiant Polynésien en route vers Science Po Paris

C'est un rêve qui devient réalité pour Tamatahi Jordan. À 18 ans, il a été accepté à l’institut politique de Paris, l'une des écoles les plus prestigieuses du domaine. Le jeune Polynésien aimerait un jour occuper un poste dans la vie politique locale ou nationale. Il s’envole ce mardi 2 juillet vers l’Hexagone pour cinq ans d'études.

C’est avec un petit pincement au cœur que Tamatahi Jordan prépare ses affaires avant le grand départ. Des vêtements et quelques livres, il ne prend que l'essentiel pour s’installer au mieux dans l’Hexagone. L'émotion est palpable chez le futur étudiant de Science Po Paris :"C'est sûr qu'il y a de l'appréhension, parce que tu quittes tout. C'est littéralement à l'autre bout du monde. Tu quittes ta famille, tout ce que tu as connu, l'environnement... Mais après d'un autre côté, c'est un nouveau départ, dont j'ai besoin je pense. Surtout dans le cadre de ce que je veux faire, pour mes études, c'est nécessaire."

Le précieux sésame d'entrée à Sciences Po Paris. L'admission se fait sur concours uniquement. • ©Polynésie La 1ère / Marcel Bonno

En avril dernier, Tamatahi est accepté à l’Institut d’études politiques de Paris. Une prouesse remarquable, compte tenu du taux d’admission : 9 % en moyenne.

Sa mère, Herenui Sichan, ne peut qu’en être fière. Elle se souvient de son fils plus jeune et raconte : "Il a toujours aimé parler en public. Quand il était tout petit, c'était lui qui faisait les prières, quand il y avait des repas, des mariages. Avec du recul maintenant, je me rends compte, c'est vraiment un truc fait pour lui."

Herenui Sichan, la maman de Tamatahi Jordan, fière de son fils qui poursuit son rêve à Sciences Po Paris. • ©Polynésie La 1ère / Marcel Bonno

Invité sur le plateau de Polynésie la 1ère lors de nos débats durant les territoriales en 2023, ce jeune de 18 ans a toujours été attiré par la vie politique. Analyser la société et trouver des solutions pour l’améliorer, il en a fait sa passion et il l'explique : "C'est sûr que la politique, ce n’est pas forcément un domaine que tout le monde aime. Mais selon moi, c'est essentiel de s'y intéresser, parce que, ben au final quand tu votes, tu ne votes pas que pour faire monter des élus au pouvoir, tu votes surtout pour décider de ton avenir. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de s'intéresser aux programmes, de suivre les débats."

Tamatahi Jordan sur le plateau de Polynésie La 1ère. Il faisait parti des jeunes invités à poser des questions aux candidats lors des débats des territoriales en 2023. • ©Polynésie La 1ère

La veille de son départ, Tamatahi se rend dans le centre-ville, pour partager un dernier déjeuner avec ses anciens camarades de classe. Son parcours ne laisse personne indifférent, Matéo, l'un de ses amis, déclare : "Je suis extrêmement content pour lui et je suis fier de lui. Ça me donne du courage pour mon oral que je vais passer. Un modèle de réussite dans le système scolaire."

Le 29 août prochain, Tamatahi Jordan entamera ses premiers cours à Sciences Po Paris. Peut-être deviendra-t-il une future personnalité politique au fenua.