PORTRAIT - Tehani, la championne du baccalauréat

Elle a obtenu la meilleure moyenne au bac avec 19,34/20. Tehani Jagline, inscrite en filière générale spécialités Physique-chimie et Sciences et vie de la terre au lycée Paul Gauguin, peut être fière. Sa détermination et son travail font d'elle une championne... Cette jeune fille de 18 ans se destine à une carrière médicale.

Tehani est une travailleuse acharnée. Pas ou peu de jour OFF, même le dimanche la jeune femme de 18 ans est devant son bureau. "C'est ici que je passe à peu près toutes mes journées depuis un an, pour réviser et m'entraîner", confie Tehani assise sur sa chaise qui porte les stigmates du temps passé dessus. Ce n'est donc pas un hasard, si elle a obtenu son baccalauréat avec 19,34 de moyenne et les félicitations du jury. Sa note la plus basse est un 16 obtenu en 1ère.

Tehani a un profil très scientifique mais elle excelle aussi dans d’autres matières. Elle peut compter sur sa mémoire pour apprendre vite et bien.

"Pour toutes les matières comme la SVT où il s'agit de connaissances, il me suffisait de lire clairement les cours et après je restitue à l'oral pour voir ce que je retiens ou pas. Ce que je n'ai pas retenu, je vais le relire et je recommence plusieurs fois" Tehani

Sur son bureau, à côté de ses livres et de ses fiches de travail, une machine à couture, son autre passion. "J'avais hésité un moment à m'orienter vers la mode, j'aime beaucoup la couture, je couds des robes mais cette année je l'ai moins fait à cause du bac". Finalement, elle fera médecine comme sa sœur, qui est déjà en cinquième année à Bordeaux. Elle ne sait pas encore si elle se spécialisera à la fin de ses études ou deviendra généraliste.

Sur son bureau, à côté de ses livres et de ses fiches de travail, une machine à couture, son autre passion. • ©Polynésie La 1ère

Son papa, un popa’a, est un ancien gendarme à la retraite. "On est toujours fier de son résultat, on voit que son investissement dans ses études a payé (...) Des fois, c'est même trop, on lui dit de couper un peu", confie ce père de famille qui a organisé un repas de famille pour célébrer ses bonnes notes.

Sa maman polynésienne est originaire des îles Sous-le-Vent et a longtemps été en poste à la CPS de Paris où elle s’occupait des évasanes notamment. Ils ont vécu dans d'autres pays européens, son père a été en poste à l'ambassade d’Ukraine. Mais ils ont finalement décidé de revenir au fenua où sa mère a passé le concours pour intégrer la CPS à Tahiti.

Son papa, un popa’a, est un ancien gendarme à la retraite. "On est toujours fier de son résultat" • ©Polynésie La 1ère

Tehani et sa famille sont très croyants, elle est de confession adventiste et consacre tous ses samedis exclusivement au sabbat et à la messe. "Ça a été un soutien pour moi tout au long de l'année", confie la jeune femme, qui a décidé de profiter de ses vacances avec ses amis pour se détendre avant de partir un petit moment avec ses parents en Chine. Tehani fera ensuite sa rentrée en première année à l’Université de Polynésie française.