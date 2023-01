Préavis de grève des pompiers d'aérodromes : risque de nouvelles perturbations des vols

Les pompiers d'aérodromes ont déposé un nouveau préavis de grève le 27 janvier. Après un protocole d'accord signé en octobre 2022 avec le Pays, les engagements du gouvernement n'auraient toujours pas été respectés.

MG •

"Tout devait être réglé au 15 janvier. Mais rien n'est fait", déplore Gérard Barff, représentant du syndicat des pompiers d'aérodromes. En septembre dernier, la FRAAP déposait un préavis de grève, demandant un réajustement des indemnités de sujétions spéciales (ISS) pour certains employés d'aérodromes, entre autres revendications.

"On se fout de notre tête"

Après une grève effective dans tous les aéroports du territoire -causant d'importantes perturbations des vols- un protocole d'accord a finalement été signé en octobre 2022. Il devait être appliqué le 15 janvier. Mais à ce jour, presque aucune revendication n'est mise en place, hormis "des petites babioles", indique Gérard Barff.

"On se fout de notre tête !" s'agace-t-il, trois mois après la signature du protocole. Lors des discussions avec le gouvernement, les syndicats avaient pourtant négocié la mise en place d'une commission paritaire pour "discuter en toute transparence et sainement des ISS" et ajuster ensemble les nouvelles conditions de travail. En réalité, une seule réunion a eu lieu depuis le mois d'octobre.

Rien n'a bougé

Le syndicat a envoyé un courrier au gouvernement mardi, pour faire un point sur la situation. C'est seulement après la rencontre de vendredi et le dépôt du préavis de grève que le gouvernement a répondu au courrier du syndicat, raconte Gérard Barff. Ce dernier rappelle que ces revendications ne sont pas nouvelles : les discussions avec le gouvernement Fritch ont débuté en 2017, alors "qu'ils honorent leurs engagements !" clame-t-il.

Leurs demandes concernent :

le réajustement des ISS en faveur des chefs d'aérodromes, des afisiens de plus de 10 000 passagers, des agents de l'Echelon central du SSLIA, de l'Adjoint(e) du chef du SSLIA, des instructeurs pompiers d'aérodromes, des itinérants, du responsable SPPA et du responsable AFIS.

Le réajustement et l'octroi des ISS suivant un taux équivalent à 50% par rapport à celles accordées aux chefs d'aérodromes en faveur des adjoints d'aérodromes.

La mise en place de l' examen professionnel du cadre d'emploi du statut particulier des pompiers d'aérodromes.

La mise en place du concours de recrutement de vingt-neuf postes de pompiers d'aérodromes.

La révision à hauteur de 20% des indemnités de sujétions pour l'ensemble des personnels concernés, notamment des pompiers d'aérodromes.

Si un accord n'est pas trouvé avant vendredi 3 février, la grève sera effective dès minuit, provoquant le blocage des 43 aérodromes du Pays. "Cela va perturber, on va tout bloquer", prévient Gérard Barff.