PRIME TIME Fare ma’ohi : Transidentité en Polynésie

Dans ce numéro spécial, Emere Teiva et Matéo Puairau vous convient à un échange chaleureux et respectueux autour de la transidentité en Polynésie vendredi 28 mars à 19h25.

À travers des témoignages poignants de Shelby HUNTER et des éclairages culturels apportés par nos invités, ils aborderont la diversité des parcours et des vécus des personnes transgenres, tout en mettant en avant la richesse de la tradition polynésienne qui reconnaît et honore les identités plurielles.

Au fil de l’émission, nos invité·e·s partageront leurs expériences personnelles, leurs combats quotidiens et leurs espoirs pour l’avenir. Ils mettront en lumière le rôle primordial de la famille, de la société et des institutions dans l’accompagnement et le soutien des personnes trans, afin de promouvoir l’acceptation et la compréhension mutuelle.

Rejoignez-nous pour un moment d’écoute et de découverte, où la parole libre et sincère est au cœur de la discussion. Ensemble, ouvrons le dialogue pour mieux comprendre la réalité de chacun et contribuer à une Polynésie où chacun·e peut s’épanouir pleinement, dans le respect de son identité.