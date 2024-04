Purōmu party 2024 : le front de mer en folie pour la 9ème édition !

La Purōmu party a encore tenu toutes ses promesses samedi 06 avril, pour sa neuvième édition… C’est presque devenu le rendez-vous annuel incontournable des Polynésiens à Papeete. Seul, en famille ou entre amis, un instant de joie et de partage.

Trottinettes et vélos sur le front de mer, une liberté qu'on ne peut s'offrir qu'une fois dans l'année sur le front de mer de Papeete. Toute l'avenue était fermée aux voitures samedi soir, du rond-point Chirac, jusqu'à la base navale. Des centaines de Polynésiens ont pris possession du lieu... Un rassemblement qui rappelle presque le temps d’avant, on s’installe où bon nous semble ; Toutes les générations réunies, heureuses…Et ça fait du bien. "Ah moi je dis qu’il faut faire ça plus souvent ! Quand tu vois toutes ces familles, avec les enfants. Ah j’adore, j’adore, là je suis heureuse là !" s'exclame Mamie Suzie, avec sa couronne et son grand sourire.

On s'installe où bon nous semble... • ©Heidi Yieng Kow / Polynésie la 1ère



La purōmu party, c'est un peu comme une fête de la musique hors du temps. Taloo ouvre le bal et seize artistes s'enchaînent ainsi, de 18 heures à 22 heures, sur les quatre scènes installées le long du front de mer. La ville de Papeete finance la lumière, la sonorisation et les chanteurs pour un maximum de plaisir...

"La musique, les sons : génial !" lance Vetea. "C’est bien, en famille", répond à son tour Mere, qui est venu pour la première fois. La police et les secours veillent au grain, un grand dispositif de sécurité a été déployé pour l'occasion.

Quatre scènes étaient installées sur le front de mer le 06 avril, où 16 groupes se sont produits. • ©James Heaux / Polynésie la 1ère

Les spectateurs n'ont plus qu'à en profiter, surtout ceux qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir des places de concert, avec les artistes les plus en vogue et ceux que l’on retrouve...comme Charles U. Lui-même chanteur, il accompagne sa fille Meari ce soir. Pour cet enfant de Papeete, l'événement est presque symbolique. "Je suis très content, je remercie ma fille de m’avoir invité à venir sur scène pour chanter mes anciens chants, nos musiques d’avant. C’est la joie ! Merci beaucoup, merci à la population de Papeete et toutes les communes qui sont venues ce soir", dit-il ému.

On prend la pose en attendant la prochaine Puromu party... • ©Heidi Yieng Kow / Polynésie la 1ère

Le prochain événement de la ville sur le front de mer est prévu le 25 mai. Une mini-parade sera proposée à l'occasion des 134 ans de la commune. Sinon, rendez-vous en 2025 pour la dixième purōmu party.

Le reportage de Mereini Gamblin :