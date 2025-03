Quelle est la place du père dans la famille ? Quelle est la place du père dans le couple ? Et enfin, quelle est la place du père dans la relation père/enfant ? Ces questions sont soulevées lors des 3 jours de séminaire organisé par Edoualdo Cicero, avec 2 invités de marque : Jason Wong et Paul Khoo, spécialistes en développement de stratégies pour renforcer la famille, venus de Singapour.

Il y a des hommes illustres qui marquent l’esprit d’un enfant à tout jamais. C'est en substance ce qui est ressort des séminaires organisés par Edualdo Cicero, coordinateur de l'opération Enfant de Noel (OEN), pour le compte de l'ONG humanitaire internationale chrétienne évangélique Samaritan's Purse. L'organisation est parfois controversée en raison de sa une vision chrétienne conservatrice du mariage.

A Tahiti, plusieurs ateliers sont mis en place à la mairie de Pirae sur des thématiques de compréhension de la dynamique familiale.

Avec l’éclatement de la cellule familiale, le père perd parfois sa place, son identité. C’est le cas dans certaines classes sociales plus démunies du fenua. "La solution passe par la communication, assure le pasteur Grégory Toomaru. Les papas ont aussi un rôle à jouer qui est important. Déjà de le dire, c'est un pas. [...] A Singapour, ils ont eu beaucoup d'enfants qui se suicidaient, à cause de l'absence des pères."

"Compte tenu des difficultés qu'ils traversent dans leurs familles, nos hommes ont besoin d'être encouragés dans leurs responsabilités de papa," assure Manolita Ly, responsable des ministères de la famille de l‘église adventiste du 7ème jour.

Pour Jason Wong, fondateur du mouvement Dads for life, un mouvement national d'hommes à Singapour, il n’existe pas de hiérarchie entre la mère et le père. Les deux parents ont le même objectif : élever l’enfant et lui donner le meilleur. Mais la façon de faire peut parfois différer : "Par exemple, comment le père protège l'enfant, comment la mère protège l'enfant, s'interroge Aline, une mère de famille qui assiste au séminaire. Si un petit garçon de deux ans court très vite, la maman dira 'ne cours pas trop vite, tu vas tomber'. Le père dira 'cours plus vite, vas-y !' Ca ne veut pas dire que le père est irresponsable. Il a une autre façon d'encourager l'enfant à se dépasser."

Dans la relation père/enfant, les trois premières années sont sans aucun doute les plus importantes. "Un père doit parler à son enfant, pense le pasteur Narii Dauphin. J'ai grandi en Europe, je ne savais pas comment parler à mes enfants, mais ma femme étant de là-bas, c'est elle qui parlait aux enfants. Et j'ai compris l'importance de parler, de jouer...ça crée une relation."

"Quand la relation est cassée, vous perdez la confiance, résume Jason Wong, de Dads for life. Vous avez besoin de la restaurer. Quand c’est cassé, il est important de se dire pardon, de se donner une seconde chance, puis de réessayer à nouveau."

Jeudi 13 mars, une conférence se tiendra à 17h30 à l'université de Polynésie sur le thème de l'impact des pères dans la société.