Randonnée mortelle à Rurutu

C'est la première fois qu'un tel drame se produit à Rurutu, confie le maire de l'île avec tristesse. Deux sœurs jumelles âgées de 48 ans, en vacances dans cette île des Australes, sont parties en randonnée samedi 05 octobre mais ne sont pas rentrées. Le propriétaire de leur pension a donc alerté les secours. Un dispositif a été engagé pour les secourir.

Les sapeurs-pompiers de Rurutu ont entamé les recherches sur le mont Manureva, où les sacs ont été retrouvés ce dimanche matin. Puis, une petite voix a guidé les pompiers côté versant : les sœurs se trouvaient cent mètres plus bas, dans le ravin, dont une décédée, relate Frédéric Riveta, le maire de Rurutu.

Côté versant Avera c'est une pente assez abrupte. On les a retrouvées cent mètres plus bas dans le ravin. Il y en a une qui est encore vivante mais malheureusement, une des sœurs est décédée. Je pense que les deux sont sorties du sentier balisé et comme il y a un peu de vent en hauteur, il y a sûrement eu un problème.