Rencontre des centres de loisirs : moment de joie et de partage pour les enfants

1 500 jeunes d'une vingtaine de centres de vacances et de loisirs étaient rassemblés le 20 décembre à Mataiea. C'est la 5ème édition de ce rendez-vous : les enfants apprennent à se connaître et à partager, encadrés par une équipe de 400 animateurs et bénévoles.

Ils se foncent les uns sur les autres sans se faire mal : c’est tout l’amusement prévu par ces ballons humains. L'un d’entre eux est désigné comme le "taureau". Il doit faire tomber ses opposants afin qu’ils rejoignent son équipe. La rigolade est assurée... "Top !", "ça m'amuse et j'adore !" décrivent les participants tour à tour. Pour les enfants, il faudrait plus de journées comme celles-ci ! • ©Polynésie la 1ère Environ 1 500 jeunes de 3 à 17 ans sont réunis. Répartis en trois catégories d’âge, les enfants des centres de loisirs ont pu bénéficier de 30 activités tout au long de la journée. Ils viennent ici s'amuser pendant les vacances, certains n'ont rien à faire du coup, c'est un plus pour eux, pour se retrouver. Une très bonne chose pour les enfants. Vaiarii Tohutika, animatrice en formation "C'est une journée merveilleuse, ajoute Fabiola, directrice de colonie de vacances à Hitia'a. Je fais un petit coucou pour les Tuamotu, qui n'ont pas cette chance." Trois millions Fcfp ont été investis : une nécessité selon l’organisatrice de l’évènement. "Nous nous contentons de cela. (...) On a pensé à nous, à cette jeunesse (...). C'est ce qu'il faut pour fêter la cohésion, le partage et les fêtes de Noël" estime Patricia Teriiteraahaumea, présidente de l'Union pour la Jeunesse. 30 activités étaient proposées aux enfants. • ©Polynésie la 1ère Les enfants, originaires de Tahiti et Moorea, ont énormément apprécié. Selon eux, il faudrait bien plus de journées comme celle-ci. Mises en place par l’UPJ en partenariat avec l’IJSPF et le Pays, ce type d'activités permet de valoriser les dispositifs des centres. Elles sont également une manière de lutter contre la délinquance et l'oisiveté, et de promouvoir les formations des animateurs.

