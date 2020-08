Rencontre avec les responsables religieux pour lutter contre la covid-19

Le Haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, et le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, ont reçu les responsables des confessions religieuses de Polynésie française.

Compte tenu de la recrudescence de l’épidémie en Polynésie, ils ont rappelé la stratégie adoptée pour lutter contre la propagation de la covid-19 sur le territoire qui consiste à limiter les rassemblements de personnes propices à la circulation du virus et à renforcer le port du masque dans l’espace public à forte fréquentation.



Dans ce combat contre l’épidémie, les autorités du pays et de l’Etat ont souligné l’intérêt de travailler avec les églises au sujet des mesures à prendre durant les cultes pour limiter la propagation de la covid-19. Elles ont également rappelé le rôle important des responsables religieux pour diffuser les messages au sein de la population concernant les bonnes pratiques à adopter notamment dans le cercle privé.



Le Haut-commissaire et le Président ont par ailleurs affirmé que la fermeture des lieux de cultes n’est pas une option envisagée.



Cet échange a permis de partager sur les bonnes pratiques déjà mises en place par les confessions religieuses :



- limiter le nombre de participants aux offices en fonction de la capacité de l’édifice religieux ;

- communiquer activement sur les gestes barrières et les faire pleinement respecter pendant les offices ;

- encadrer les mariages, les baptêmes et les funérailles ;



Les responsables religieux ont annoncé qu’ils allaient continuer à travailler collectivement à la mise en place de nouvelles mesures pour lutter contre la diffusion de ce virus.



Suite à ces échanges, il a été convenu qu’ils feraient remonter aux autorités dans les prochains jours leurs nouvelles propositions.