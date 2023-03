Reo fenua : Ariimihi, une femme courage

Partager :

Le 8 mars, nous célèbrerons la femme. Cette semaine, notre rubrique "Reo fenua" met en avant des femmes qui inspirent le courage et l’admiration. C’est le cas notamment d’Ariimihi Jamet, 41 ans. Mère célibataire et sage-femme libérale, Ariimihi allie parfaitement son rôle de mère et sa veste de sage-femme. Sa force ? Sa famille...

Polynésie la 1ère (MLSF), Corinne Tehetia •

Elles s'affairent dans la cuisine de leur maison. Ariimihi et Anavai savourent ces petits instants privilégiés entre mère et fille. Toutes les deux vivent à la presqu'île, entourées par la famille. Un lieu où règnent harmonie et amour même si assumer le rôle de papa et maman en même temps n'est pas toujours facile pour cette mère célibataire. "Quand tu es toute seule, il faut tout gérer : le travail, les enfants, la maison... Ça paraît anodin mais quand il y a une panne, une ampoule à changer, le gaz à changer, du coup il faut s'organiser. Quand tu dois faire la maman, le plombier, l'électricien, faire ton travail... Il faut de la force et du caractère". Le jeune femme peut compter sur sa grande famille. Une chance car son métier lui oblige à faire des allers-retours entre Taravao et Papeete. Sage-femme libérale depuis vingt ans, Ariihimi a toujours aimé travailler avec les enfants. Pour elle, les sages-femmes sont un peu les gardiennes de la vie. "C'est un métier qui est plein de tendresse, de douceur et d'espoir. Quand tu vois un nouveau-né, c'est tellement pur, ça t'adoucit. C'est ce métier là qui fait que je garde en moi cette douceur parce que la vie à côté elle frappe". Si cette profession lui prend une grande partie de son temps, à la maison, la petite Anavai est fière de sa maman. "C'est une femme forte, elle travaille beaucoup. Je l'encourage de toutes mes forces. C'est la meilleure maman du monde", confie la jeune fille.

