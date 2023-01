Réouverture du marché de Papeete : tout beau, tout propre !

Après un grand nettoyage, le marché de Papeete a rouvert vendredi. Il a été pris d'assaut ce matin, premier dimanche de l'année pour les vendeurs et les clients.

MG •

Un bon ma'a Tahiti du dimanche redonne toujours la pêche, surtout en cette veille de rentrée. Dernier dimanche de vacances donc, mais le premier de l'année pour les vendeurs et les clients.

Le marché municipal Mapuru a Paraita, emblématique de la capitale, a été fermé au public du 1er au 5 janvier 2023 pour dératisation, désinsectisation et démoustication.

Alors, les habitués étaient heureux de retrouver les produits habituels, les étals bien garnis...et propres, c'est encore mieux. "Le marché est très propre maintenant, il faut continuer de nettoyer", constate un passant.

Les courses sont plus agréables ce matin : "je suis venue chercher du ha'ari parce-que il n'y en a plus chez nous à Faa'a et je profite de prendre le pua'a rôti. C'est net ! Je ne vois pas de pehu par terre." Les vendeurs en profitent aussi "cela fait trente ans [que je suis au marché], c'est la première fois que je vois le marché propre comme ça. Tout est propre même dans le frigo de poissons. C'est impeccable."