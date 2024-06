Reprise des vols commerciaux entre Tahiti et la Calédonie : "On a attendu jour après jour", Poerava raconte le calvaire

Heureuse d’avoir fui les violences en Nouvelle-Calédonie... La famille Kamblock revient au fenua après 15 ans. Poerava retrouve ses parents. Elle nous raconte ses nuits horribles, chaussures aux pieds, pour être prêté à évacuer. Elle vit dans la peur depuis cinq semaines.

C'est terrible. Les gens sont encore tous les soirs à défendre leurs maisons, à surveiller le quartier...ça ne va pas mieux ! Et de pouvoir sortir...on a attendu jour après jour. Et quand on a su qu'on prenait ce vol, on a attendu heure après heure de savoir si on allait vraiment pouvoir partir.