INFORMATIONS PRATIQUES. Circulation difficile au col de la Pirogue, ramassage habituel des ordures ménagères à Dumbéa, réactivation du pont aérien

À Nouméa, les deux médiathèques, de Rivière-Salée et de Kaméré, ont été "particulièrement endommagées", rappelle la mairie. Par conséquent, " les documents empruntés doivent être retournés à la Maison des associations de la baie de l’Orphelinat." Elle est située au 1 bis de la rue Flaubert et ouverte toute la semaine, de 10 heures à 14 heures.

Le portail numérique des médiathèques reste accessible. Une précieuse ressource en ligne accessible pour les usagers qui ont déjà un abonnement ou en s’abonnant via une procédure simplifiée.