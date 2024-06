Crise en Nouvelle-Calédonie : l'université annonce une reprise en présentiel pour les étudiants le 1er juillet

Suites aux exactions, l'université de Nouvelle-Calédonie n'ouvrira ses portes aux étudiants en présentiel qu'à compter du 1er juillet "sous réserve des conditions de sécurité". Le personnel enseignants reprend, lui, le 19 juin. Des modalités de continuité pédagogique et de contrôle continu à distance ont été mis en place pour les étudiants en semestre diplômant, indique un communiqué de l'UNC, du 17 juin.

L'université de Nouvelle-Calédonie envisage une rentrée en présentiel, pour les étudiants au semestre non diplômant, à partir du 1er juillet "sous réserve des conditions de sécurité". Il est précisé, dans un communiqué du 17 juin : "la continuité pédagogique à distance, déjà déployée dans certaines formations, sera généralisée dès le 24 juin et prendra notamment la forme d’enseignements en ligne, de dépôt de ressources pédagogiques sur Moodle, etc." À savoir que les contrôles continus, qui seront programmés la semaine du 24 juin, s’effectueront également en distanciel.

Le personnel enseignant pourra reprendre en présentiel dès le 19 juin, "sans avoir à remplir le formulaire de signalement, sous réserve que les conditions de circulation permettent de faire les trajets domicile-campus."

Semestre diplômant

Pour les étudiants en semestre diplômant, notamment les étudiants en 5ème semestre des licences Trajectoire réussite pour les étudiants en Calédonie 5 (TREC 5) et les étudiants en 7ème semestre des licences TREC7, les contrôles continus seront organisés à distance du 17 au 24 juin.

Tous les étudiants sont invités "à consulter quotidiennement leur boite mail UNC qui reste le canal officiel des informations et communications liées notamment à l’organisation des études et des examens."

Hébergement sur le campus

L'université de Nouvelle-Calédonie assure que la cinquantaine d'étudiants, toujours présents sur le campus, est aidée par le personnel de l'université et de la maison de l'étudiant. Ils prennent en charge la surveillance, l’animation de la résidence ainsi que le ravitaillement.