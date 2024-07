Résultats du bac 2024 en Polynésie : taux de réussite en baisse, Tehani Jagline obtient la meilleure note

"J'ai été admise avec mention Bien !" découvre Lina Peuziat, néobachelière du lycée Gauguin. Avec ses camarades, la jeune femme examine avec attention les résultats affichés ce lundi matin dans la cour de l'établissement. Si elle visait la mention Très Bien, Lina est plutôt satisfaite.

Pour d'autres, avoir son bac même sans mention, c'est déjà un accomplissement. "Je l'ai eu...avec mention ! Mention Assez Bien ! Je ne pensais pas avoir une mention !" se réjouit Eden Teauroa. Elle poursuivra l'année prochaine un BTS communication. Sa mère, qui a fait le déplacement spécialement depuis les Australes, est assise à côté d'elle. "C'est ma troisième fille inscrite à Gauguin et la troisième qui décroche son bac. C'est une fierté. Mais ce n'est pas terminé !" s'exclame Corinne Teauroa.

Au lycée, les parents des bacheliers sont tout sourire. Les professeurs sont fiers. Les vacances peuvent commencer avant les études supérieures en Polynésie ou à l'étranger pour les uns et l'entrée dans la vie active pour les autres.

En 2024, 77,1% des inscrits ont obtenu leur bac en Polynésie. "C'est un score légèrement inférieur à celui de l'an dernier (-1,6 points)" observe Thierry Terret, vice-recteur de la Polynésie française. Une baisse "assez spectaculaire" engendrée par la filière générale, qui connaît "une chute de près de -3,4%".

Une tendance qui ne suit pas celle de la métropole où le taux de réussite atteint 85,5 %, soit une hausse de "de 0,6 point. Donc il nous faudra chercher des explications, soit sur telle ou telle épreuve qui n'aurait pas fonctionné en Polynésie ou d'autres facteurs qu'il faudra identifier et qui nous permettront d'améliorer la situation la semaine prochaine", indique le vice-recteur.

Les rattrapages laissent encore une chance à la Polynésie d'améliorer son taux de réussite au bac.

On sait qu'en Polynésie, les élèves réussissent plutôt bien le second groupe. Donc on ne va pas en rester à ce score général de 77,1. L'an dernier, le taux d'admis après le premier groupe était de 78,7%. Il est monté pour les résultats définitifs, à l'issue du second groupe, à 87,3%. On devrait s'en rapprocher.