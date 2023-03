Retraites : 740 000 manifestants d'après le ministère de l'Intérieur, plus de 2 millions selon la CGT

La mobilisation contre la réforme des retraite était en baisse mardi 28 mars. A Paris, la CGT a dénombré 450 000 manifestants contre 800 000 le 23 mars dernier. Au soir de la dixième manifestation nationale, l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée d'action le jeudi 6 avril.

Des chiffres en baisse. Entre 740 000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, et "plus de 2 millions", d'après la CGT, ont défilé dans toute la France, mardi 28 mars, pour la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

De son côté, l'intersyndicale ne faiblit pas contre la réforme des retraites. Au soir de cette dixième manifestation nationale, elle appelle à une nouvelle journée d'action le jeudi 6 avril. Cette journée pourrait intervenir juste après une rencontre entre l'intersyndicale et la Première ministre : Elisabeth Borne invite les syndicats à une réunion "lundi ou mardi" prochain, rapporte la CFDT.

Monuments fermés

La préfecture de police fait état de 22 interpellations dans la capitale, alors que la tension monte en fin de cortège, avec de premiers affrontements. Des feux d'artifice ont notamment été lancés vers les forces de l'ordre.

La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et le château de Versailles étaient fermés ce mardi en raison de la grève. L'appel à la grève des deux syndicats des employés de la société d'exploitation (Sete), la CGT et FO, fait que la Dame de Fer "n'a pas les effectifs pour ouvrir", a précisé la Sete, mais le parvis reste accessible. "En raison d'un mouvement social national, le Domaine et le château de Versailles sont fermés ce mardi 28 mars", pouvait-on lire par ailleurs sur le site du Château de Versailles. Un message similaire figurait sur celui de l'Arc de triomphe.

Des chiffres en baisse

Le 23 mars, lors de la précédente journée de manifestations, quelques jours après l'adoption du texte à l'Assemblée nationale, près de 1,09 million de personnes s'étaient mobilisées en France selon la place Beauvau et 3,5 millions selon la CGT.

L'affluence du mardi 7 mars reste la plus forte du mouvement, avec 1,28 million de manifestants, selon le ministère de l'Intérieur, et 3,5 millions, d'après la CGT. Il s'agit également du record depuis 30 ans pour une mobilisation contre une réforme des retraites, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Le précédent record datait du 12 octobre 2010, avec 1,23 million de manifestants contre la réforme du gouvernement de François Fillon.