Route de Temae : la résistance se poursuit

À Moorea, les habitants veulent continuer à emprunter la route habituelle de Temae mais le tribunal administratif a retoqué leur demande, en justifiant l'existence d'un autre accès depuis le golf. Les amoureux du lieu sont dépités, mais ils ne renoncent pas. Ils pourraient faire appel de cette décision.

Kaline Lienard (MLMG) •

C’est la route de la discorde… celle qui mène à la plage de Temae. Elle fait partie des terrains rachetés par le groupe Wane l’année dernière. Le problème c'est que, si cette route est privatisée, les habitants de Temae devront emprunter un autre chemin -une voie publique qui passe par le golf, situé près de l’aéroport de Moorea. Cela implique un détour qui n'arrange pas toujours les riverains.

« Ils ont acheté le marécage pour faire une route pour nous. Mais on est obligés de faire le tour, de passer par le marécage et aller à la poste. Et ça nous dérange. Pourquoi ne pas rester comme ça ? Tout est bien depuis des années », explique Poema Teururai.

Demande rejetée

Intégrer la route de Temae dans le domaine communal, c’est la volonté de l’association des habitants de Temae. Elle se base sur une procédure prévue par le code général des collectivités territoriales. Cette procédure permet à la commune de Moorea-Maiao d’acquérir une portion de route privée pour zéro francs, dès lors qu’elle assure l’accès à un ensemble d’habitations. Cette requête a été rejetée par le tribunal administratif.

« On ne nous donne pas raison à partir du moment où le nombre d’habitations desservies par le segment de route qu’on sollicite n’est pas suffisamment important pour déclencher la chose.(...) C’est une décision, donc elle est contestable. Et donc si c’est le cas… enfin c’est le cas et à ce moment-là, il nous reste l’option de l’appel au tribunal à Paris », détaille le président de l’association des habitants de Temae Moorea (AHTM) Alain Bonno.

Contactée cette semaine, la commune de Moorea-Maiao n’a pas souhaité répondre à nos questions. Elle attend des précisions sur les projets en cours à Temae pour pouvoir s’exprimer.