Sécurité renforcée à l'aéroport à l'approche des Jeux olympiques

Tolérance 0 à l'aéroport pour les policiers et les militaires de la gendarmerie à l'approche des Jeux olympiques à Teahupoo. L'opération Sentinelle est effective depuis le 13 juillet dernier. Objectif principal, la sécurité des usagers. On n'attend pas moins de 6000 visiteurs au bout de la route durant l'événement.

Dans le hall de l’aéroport, ce mercredi 17 juillet matin, quatre militaires armés qui ont également un effet dissuasif. L’opération sentinelle consiste en des patrouilles par les forces armées de Polynésie. Leur mission consiste à garantir un environnement sûr au public et d’intervenir en cas de besoin.

Opération sentinelle

Les militaires engagés vont travailler en étroite collaboration avec les forces de sécurité intérieures, la police et la gendarmerie, déjà déployées à l’aéroport. « C’est un renfort précieux pendant la période des Jeux où on aura un petit peu plus de monde, et il faudra peut-être élever le niveau des dispositifs de sécurité, estime Thierry Van Der Heide, commandant de police et chef du service territorial de la police aux frontières. On est sur un événement planétaire. La menace augmente toujours dans ce genre de circonstances ».

Les passagers, eux, sont parfois surpris, d’autres se posent des questions : « Je me demande à quel point c’est nécessaire, mais qui suis-je pour juger ? » confie Gabrielle, touriste en Polynésie.

Du côté des départs domestiques, On estime que ces précautions sont superflues en Polynésie : « Je vois mal pourquoi on fait ça ici, personnellement que je sache il n’y a pas de terroristes ici. On est un Pays où tout le monde reçoit, tout le monde sourit », commente un passager en escale.

L’opération Vigipirate va durer du 13 juillet au 11 août.