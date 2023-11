Sondages Médiamétrie : les Polynésiens maintiennent leur confiance envers Polynésie la 1ère

Première radio du Fenua, Polynésie la 1ère perd son leadership en télévision. Ses productions locales n'ont pas suffi face aux blockbusters de l'unique chaîne concurrente. L’information quant à elle maintient sa position de leader. C'est ce que rapportent les sondages, réalisés sur uniquement 2 semaines, entre le 15 septembre et le 15 novembre 2023.

Polynésie la 1ère •

Première radio du Fenua, Polynésie la 1ere conserve ses auditeurs avec 20 % de part d’audience. Elle est la radio la plus écoutée du pays, devant Radio Tefana. Les polynésiens sont avec nous dès 5 heures du matin .

En télévision, la confiance se maintient malgré tout entre la chaîne et ses téléspectateurs. Depuis 2022, Polynesie la 1ere affiche une meilleure couleur locale à l’antenne, en proposant des programmes mettant en avant la culture, la famille ou le divertissement. A Hura Mai, Pa’oa ora, Hono IPO, ou encore Arearea tatou restent des rendez-vous attendus. Une offre de programmes qui reflète la Polynésie d’aujourd’hui et qui répond à un engagement : celui de valoriser la production et les professionnels de l’audiovisuel du fenua.

Le directeur régional de Polynésie la 1ère n’envisage pas changer de cap. "Depuis quelques années, nous misons sur la production locale. La danse, la culture, le sport, les îles ! Aujourd'hui, je préfère investir dans des programmes locaux, les grands évènements qui jalonnent la vie de notre fenua, indique Jean-Philippe Lemée.

Polynesie la 1ère, toujours leader sur l’info

Comme à l’accoutumée, la majorité des polynésiens choisit la chaîne publique pour s’informer. En plus de l’actualité du jour, les journaux télévisés proposent également des rubriques aux couleurs des îles et de la Polynésie, le vendredi avec "Te Hono Ta'amotu" pour mettre en lumière une île du territoire, le samedi avec "Te Hono Rahu'a" qui donne la parole aux artistes locaux, un tour d'horizon de la vie des archipels et le dimanche, notre rendez-vous "Tu'aro sport". À l'heure du Véa, 18h30, Polynésie la 1ère reprend la main avec son journal local en langue tahitienne et son JT, grâce à "une information de qualité et une fenêtre sur les îles et notre quotidien."

La team 1ère au Hawaiki Nui Va'a 2023. Vous étiez nombreux à nous suivre. Merci ! • ©Polynésie la 1ère

Polynésie la 1ère compte à son actif près de 1100 heures de production locale en 2022 et les chiffres se confirment en 2023. "Nous proposons des programmes qui reflètent le Pays" souffle le directeur de la chaîne.

MĀURUURU ROA

Pour ces sondages, 1 050 personnes âgés de 13 ans et plus ont été interrogées, exclusivement sur Tahiti et Moorea. Merci à nos auditeurs mais aussi à nos téléspectateurs, sans oublier nos fidèles internautes aux quatre coins de la Polynésie.

Les sondages ne le disent pas, mais vous étiez nombreux à nous suivre lors de la Hawaiki Nui Va'a, mais aussi pendant les élections territoriales, les élections de beauté et d'autres moments phares de 2023. Merci de votre fidélité à votre chaîne publique. Polynésie la 1ère, c’est pour vous, au plus proche de vous et avec vous. Continuons ensemble de faire rayonner le pays, et de parler de notre Polynésie.