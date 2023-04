Soupçons d'agressions sexuelles dans une école maternelle

C’est une affaire délicate qui secoue une petite école maternelle. Des enfants sont soupçonnés d'agressions sexuelles sur d’autres élèves de moyenne et de grande section.

Lucile Guichet / AM •

Des faits très rares. Une enquête est en cours pour déterminer les responsabilités des adultes chargés de la surveillance, notamment. En attendant, un des enfants qui aurait subi ces agressions sexuelles a été déscolarisé. Il a mis en cause un élève plus grand.

Une mère témoigne pour son fils et pour les autres élèves pour que cela n’arrive plus. Depuis l’année dernière, son enfant de 5 ans serait victime de coups, de brimades et d’agressions sexuelles à l’école.

Selon elle, plusieurs élèves auraient été ainsi victimes d’un petit groupe. Elle ne veut pas accabler les autres enfants. Aujourd’hui, elle critique l’institution scolaire, qui n’a pas réagi suffisamment, d’après elle.

Au ministère de l’éducation, on assure que ces faits très rares sont pris au sérieux. Une enquête judiciaire et une autre administrative sont en cours.