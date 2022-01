Statistiques encourageantes de la délinquance en 2020

Moins de vols, moins de violences, moins d’addiction ; un nouveau plan de prévention sur quatre ans est lancé.

Les vols, les violences intra familiales et les conduites addictives ont sensiblement baissé en 2020, année marquée par le début de la crise sanitaire. Le conseil de prévention de la délinquance constate une amélioration dans tous les secteurs et lance un plan quadriennal pour maintenir cette tendance.

Le Haut-commissariat, la Présidence et les autorités judiciaires souhaitent prioritairement lutter contre les addictions, accompagner la jeunesse, prévenir les violences au sein des familles, mieux aider les victimes et de façon plus générale garantir la sécurité et la tranquillité publique.