Suite aux pluies torrentielles, les écoles et le collège de Papara ferment, 13 familles évacuées

En raison des mauvaises conditions météorologiques et des fortes pluies qui tombent actuellement sur Papara, la commune a décidé de fermer les écoles et le collège afin de garantir la sécurité des élèves. 13 familles ont été évacuées suite au inondation.

"Pas d'inquiétude face à la situation météorologique : vos enfants sont en sécurité dans la salle de classe qu'ils occupaient au début des pluies diluviennes", rassure la direction du collège de Papara sur son compte Facebook. Depuis ce matin, des pluies diluviennes tombent sur la commune. La direction de l'établissement et les autorités ont donc décidé d'interrompre les cours à 11h. Les élèves transportés ont été pris en charge par les bus.

Le tavana de Papara a également décidé de fermer les écoles primaires de la commune. Seul le lycée Tuianu Le Gayic reste ouvert. 13 familles de Papara ont été évacuées suite au inondation.

Selon Météo France, un pic d’activité pluvio-orageuse est attendu pour la fin de journée ce mercredi et cette nuit. De forts cumuls de précipitations sont ponctuellement possibles entre Papenoo, Faaone, la Presqu’île et Papara. Un début d'accalmie est prévu pour jeudi soir et devrait se confirmer vendredi dans l’archipel de la Société.