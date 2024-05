SURF. Tya Zebrowski, 13 ans, vice-championne du monde U18

La jeune Tya Zebrowski a participé aux championnats du monde de surf ISA junior 2024 au Salvador. À seulement 13 ans, elle devient vice-championne de monde U18 et sixième dans sa catégorie, U16.

Elle fait partie de la sélection française mais porte aussi les couleurs de la Polynésie... Jeune surfeuse de Tahiti, son palmarès est impressionnant. À 13 ans, elle a déjà remporté la 2ème place au championnat de France en open, la 3ème place de la compétition mythique ‘GromSearch en Australie et le titre « Espoir femme 2023 » par les Trophées du sport de Polynésie.

Ce dimanche 12 mai, au championnat du monde de surf ISA junior 2024, elle devient aussi vice-championne du monde U18 derrière Vaihitimahana Inso, et sixième en U16.

La compétition a débuté le 4 mai. 54 pays et plus de 400 compétiteurs se sont affrontés au Salvador, en Amérique centrale. Parmi eux, une sélection tahitienne de onze jeunes athlètes. On dresse le bilan dimanche soir avec Max Wasna !