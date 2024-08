Tabagisme : l'importance de continuer à sensibiliser et prévenir

Il est l'un des cinq cancers les plus répandus en Polynésie : le cancer du poumon. Prévenir est important pour guérir. C'est pourquoi une journée de sensibilisation s'est tenue ce 22 août à Faa'a, organisée par l'association Taareti. L'occasion pour les habitants des quartiers prioritaires de Faa'a, Saint Hilaire et Tavararo de se renseigner sur cette maladie. Et pourquoi pas, arrêter de fumer...

Rédaction de Polynésie la 1ère, Turouru Gueirard •

Du jaune sur les doigts... Ce sont les traces d'une fumeuse de tabac de longue date. Maire fume tous les jours et dès le réveil. Sa dose de tabac : un paquet de 30 grammes tous les quatre jours. "J'ai l'habitude, tôt le matin je fais ça : je me réveille et je fume une cigarette. J'ai commencé jeune, j'avais des soucis, j'ai commencé à boire et à fumer. Puis, c'est devenu une habitude".

Ce que procure pour elle la cigarette : du stress en moins, une bouffée d'oxygène. Pourtant, si la cigarette est déjà dangereuse, le tabac à rouler est deux à quatre fois plus toxique. Selon le comité national contre le tabagisme, fumer du tabac revient à inhaler trois à six fois plus de nicotine, de monoxyde de carbone et de goudrons que fumer une cigarette manufacturée classique.

Une différence qui résulte de plusieurs facteurs : le papier est souvent plus épais et génère plus de goudrons, le tabac est moins tassé, la température de combustion des cigarettes roulées est plus élevée, les fumeurs ont tendance à prendre des bouffées plus longues et plus profondes, et, enfin, le tabac brûle mal, ce qui amène les fumeurs à rallumer leurs cigarettes qui s’éteignent, avec inhalation à chaque fois de quantités importantes de produits toxiques.

125 nouveaux cas de cancer du poumon par an

Maire est consciente des effets néfastes du tabac. Elle a perdu une personne de son entourage qui fumait. La maladie qui revient le plus reste le cancer du poumon. Avec 125 nouveaux cas par an, elle est la première cause de décès par cancer chaque année. En Polynésie, on compte 70 000 fumeurs selon l’ISPF, l'Institut de la Statistique de la Polynésie française.

"En Polynésie les femmes fument beaucoup et de plus en plus. Le cancer du poumon devient un problème de plus en plus important chez les femmes. On voit bien que les chiffres augmentent (...) Le message est de dire : n'attendez pas quand il y a quelque d'inquiétant, il n'y a pas que de la douleur, le cancer ne fait pas toujours mal et même le cancer fait souvent pas mal" Jean-François Moulin - oncologue

Ce jeudi, une dizaine de femmes sont venues s'informer sur cette maladie à l'occasion d'une journée de sensibilisation organisée par l'association Taareti dans les jardins de la mairie de Faa'a. La plupart de ces femmes souhaitent arrêter de fumer. Même si la volonté est là, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire.

"Ma mère est décédée d'un cancer du col de l'utérus. À cette époque, l'ICPF (ndlr : l'institut du cancer de Polynésie française) n'existait pas, Amazon n'existait pas. Donc, on avait rien autour de nous pour nous soutenir dans nos démarches. Mettre en place une campagne qui va aider la population à venir s'informer auprès de spécialités qui pourront répondre correctement à leur question, c'est pour ces raisons que cette journée existe". Maurinne Mahaa - assistante de direction de l'association Taareti

La prochaine journée de sensibilisation aura lieu au mois de septembre. Elle ciblera les cancers du corps utérin, de la thyroïde et de la prostate.