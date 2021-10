Te tāura o te atira'a utuafare, préserver un lien avec les matahiapo

Polynésie la 1ère consacre une soirée spéciale dédiée aux Matahiapo afin de préserver le lien social et familial à l'occasion de la journée internationale des aînés, le 1er octobre à 19h30.

Ils sont nés à une époque où il n'y avait pas de liaison aériennes entre les îles et où l'on mettait au monde plus d'une dizaine d'enfants.

Les aînés, isolés dans une vallée, locataire d'un centre ou vivant toujours à domicile, ont souvent besoin d'un accompagnement.

À l'exception d'une poignée, les personnes âgées passent d'un mode de vie actif à la perte d'autonomie sans que personne n'y soit vraiment préparé.

Cette diffusion a pour but de sensibiliser le public et les politiques au sujet de la prise en charge de nos Matahiapo. La Direction des Solidarités de la Famille et de l'Égalité aborde dans cette émission plusieurs thématiques :

Le lien familial et social

Les centres d'accueil dédiés

Le lien avec les animaux

La religion

Les aides du pays

Autant de sujets qui touchent toutes les familles polynésiennes. Et s'il était temps, temps de s'accorder du temps pour écouter, observer et accompagner le 3ème âge polynésien, temps de préserver ce lien entre l'ancien et la génération de demain...

