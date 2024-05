Teahupoo Street Party, l'événement du bout de la route

Dimanche 26 mai, le comité du tourisme de Taiarapu-Ouest et le Pays ont organisé la “Teahupoo street party”. Objectif : redonner vie au pk 0, après tous ces mois de travaux. Au programme, un concert suivi de trois films sur nos surfeurs locaux : Vahine Fierro, Kauli Vast et Mihimana Braye. La soirée a réuni près de 300 personnes.

Heiarii Tahiata, Mereini Gamblin •

Ambiance réussie avec les chanteurs du groupe Irie Locals en début de soirée... Ils ont animé le pk 0, ce petit coin du bout monde, un moment magique pour la population, sur un site presque entièrement réaménagé. "Carrément trop bien, c’est mon groupe préféré" s'enthousiasme une jeune dans le public. "Il y en a déjà eu des soirées, mais pas aussi grandioses" s'émerveille à son tour une mère de famille.

Place ensuite au moment fort de la soirée : la projection de films en l’honneur des surfeurs locaux. Le parcours de Vahine Fierro, icône du surf féminin en Polynésie, est raconté jusqu’à sa qualification aux Jeux Olympiques dans un film réalisé par sa petite sœur, Heimiti Fierro. "Ça m'a vraiment ému, c'est assez tranquille ici, on a rarement l'habitude de voir ça", confie un spectateur.

Dans un autre film, on retrouve Kauli Vast, Mihimana Braye ainsi que d’autres surfeurs de Teahupoo. Des sportifs et des passionnés, ambassadeurs d’un mode de vie insulaire. "C'est une belle projection, j'ai bien aimé le moment sur la pêche, comme je suis pêcheur" réagit un habitant. "Ce sont des inspirations pour nos jeunes. Et être en leur contact apporte une bonne énergie", lance une autre riveraine.

Organisée en plein milieu de la Shiseido Tahiti Pro, cette soirée aura certainement attisé encore davantage l’intérêt du public pour les prochains jours de compétition.