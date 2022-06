Teva I Uta : le permis côtier... à moindre coût !

Après de très nombreuses infractions constatées, la commune de Teva I Uta organise une formation au permis côtier pour 150 habitants, au prix 11 000 XPF.

Le permis côtier est l'examen minimum pour avoir le droit de manœuvrer un bateau de plaisance dont le moteur dépasse six chevaux. Mais au volant, beaucoup ne le possèdent pas. Plus de 200 infractions constatées sur le plan d’eau en 2021, et plusieurs décès liées à ces infractions… Pour tenter d'y remédier, la commune de Teva I Uta propose une formation au permis côtier à ses administrés, moyennant 11 000 francs pacifique - elle est beaucoup plus chère, en temps normal.

Durant deux semaines, 150 habitants, dont des pêcheurs, vont profiter d'une session de navigation à l'intérieur du lagon et à l'international, dans les règles de l'art. Dans ce cadre, la municipalité a sollicité des agents des affaires maritimes, chargés de faire passer l'examen.

Les néo-diplômés bénéficieront de matériel de pêche pris en charge par l’assurance.