Un acte sexuel en échange d'un menu fast-food.

Un homme de 40 ans a été condamné pour tentative d'agression sexuelle sur deux mineurs de moins de 15 ans. Il leur avait proposé d'échanger un repas contre une fellation.

AM / HY •

Un acte sexuel contre un menu fast-food c'est ce qu'a proposé un homme qui comparaissait ce matin à deux jeunes de moins de 15 ans, en décembre dernier, à Papeete. Pendant le procès, le prévenu a nié les faits. Les deux victimes ont raconté à la barre du tribunal correctionnel qu'il les avait attirés dans une chambre d'hôtel et a fermé la porte. Les jeunes ont réussi à s'échapper et à prévenir leurs familles. Le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à 2 ans de prison ferme, il devra verser 200 000 francs à chaque victime pour leur préjudice moral. Un mandat de dépôt a été prononcé. L'homme, un polynésien de 40 ans, souffre de troubles psychologiques. En plus de la prison, il lui est aussi interdit pendant 10 ans d' d'exercer une activité en contact avec des mineurs. Il sera inscrit au fichier des délinquants.