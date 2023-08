Un dimanche pour les piétons et les cyclistes sur le front de mer

Dimanche 27 août, la ville de Papeete organise la vingtième édition des "Journées Détente." Le front de mer sera fermé à la circulation de 13h à 18h pour un après-midi paisible et sécurisé.

MG •

La ville de Papeete relance ses "Journées Détente" sur le front de mer. L'espace sera réservé exclusivement aux piétons, cyclistes, skateurs et autres poussettes ! Exit les bruits de moteur et les fumées des pots d'échappement le temps d'un après-midi. De quoi ravir le public et les familles...

Toute la partie entre le rond-point de Tahiti nui (en bas de l’avenue Pouvanaa-a-Oopa) et le carrefour de l’avenue du Prince-Hinoi sera fermée à la circulation. Les parkings Tarahoi et Pomare seront ouverts et gratuits.

Plusieurs stands seront installés : démo maquillage, infos santé avec dépistage du diabète par l’association des diabétiques et obèses de Polynésie française (ADOPF) et environnement avec le syndicat Fenua Ma, des conseils pour recycler et composter. La population pourra également profiter de nombreuses animations pour les petits et les grands : un toboggan gratuit sera installé, Nani le clown sera présent, des ateliers de dessin sont prévus, ainsi que des tamure marathon et fitness ou encore une initiation au basket-ball avec des mini tournois 3x3.

Sinon, vous pouvez simplement venir flâner sur le front de mer en toute sérénité !