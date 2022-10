Un élève poignarde un camarade au collège Henri Hiro

Un élève de 4e aurait poignardé un de ses camarades de classe en plein cours, ce lundi 10 octobre. L'équipe pédagogique est en réunion de crise.

LGT •

Selon les informations de nos confrères de TNTV, vérifiées auprès de la DGEE (Direction de l'Education et des Enseignements), un élève de 4e aurait poignardé un de ses camarades de classe, en plein cours, ce lundi après-midi. Il aurait sorti un grand couteau et lui aurait planté dans le dos. Selon les premiers éléments, il pourrait s'agir de la suite d'une dispute de quartier, mais une enquête est en cours. L'équipe pédagogique est en réunion de crise et la ministre de l'éducation, Christelle Lehartel, s'est rendue sur place.

Le jeune agresseur présumé aurait été maîtrisé par un surveillant, puis interpellé par la gendarmerie. Quant à la victime, elle a été évacuée. Son état de santé n'est, pour l'heure, pas connu.