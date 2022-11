Un millier d'élèves découvrent les métiers du tourisme

Le 6ème Forum des Formations et Métiers du Tourisme se tient, aujourd'hui, à la Présidence. L'occasion pour collégiens et lycéens de se familiariser avec ce secteur pourvoyeur d'emplois.

Titaua Doom / AM •

Les lycéens de Tahiti, principaux invités du 6ème Forum des formations et des métiers du tourisme, sous le chapiteau de la Présidence. Les bons chiffres du secteur dopent le moral du gouvernement et des professionnels. En septembre, un peu plus de 59 400 chambres ont été louées et le taux de remplissage des hôtels était de 83%.

En l’absence du ministre du Tourisme et président du pays, en déplacement dans l'Hexagone, c’est le vice-président qui a ouvert la 6ème édition du Forum des formations et des métiers du tourisme. Selon Jean-Christophe Bouissou, « en dehors des transferts publics, le tourisme procure à la Polynésie 4 francs sur 5 ». En outre, le secteur contribue à près de 12% du PIB.

Cette année, pas d’invités prestigieux comme c’était le cas il y a trois ans, avec Vaimalama Chaves, Miss France 2019. Mais plus de 1 000 élèves curieux. Ils ont arpenté la trentaine de stands disposés sous le chapiteau. Un volume d'élèves qui correspond au thème du forum « Tourisme et jeunesse, notre pari pour demain ».

Sur place, les grands hôtels et les pensions de famille aux côtés des prestataires touristiques de la mer, des balades en montagne et des compagnies aériennes. Des stands étaient également tenus par les élèves en BTS Tourisme au lycée hôtelier de Punaauia.

Petit bémol, le nombre important d’élèves qui évoluent dans un espace restreint ce qui provoque de longues files d’attente aux stands. Une partie des élèves aurait souhaité que le forum se tienne sur au moins deux journées, pour leur donner le temps de découvrir le maximum de formations proposées dans l’industrie du tourisme.