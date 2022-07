Un projet vacances pour les enfants de Vaitavatava

L'association Tamarii Tuhaa Pae a mis en place des activités destinées aux enfants de Vaitavatava qui ne peuvent pas partir en vacances. Au programme : de la boxe anglaise, de la peinture ou encore des ateliers cuisine...

MG / IT •

Dans le quartier de Vaitavatava, à Papeete, nombreuses sont les familles qui n'ont pas les moyens d'inscrire leurs enfants dans des clubs ou de les emmener en vacances... L'association Tamarii Tuhaa Pae s'est donc mobilisée pour prendre en charge ces jeunes afin de lutter contre l'isolement, l'oisiveté et favoriser l'intégration sociale.

Le projet, exclusivement destiné aux enfants de Vaitavatava, est co-financé par le contrat de ville et soutenu par la commune.

Atelier "reporters en herbe" • ©Polynésie la 1ère

En boxe, les enfants s'approprient les bases et les règles de ce sport, et apprennent à respecter leurs adversaires. C'est également un moyen de se défouler et s'amuser.

Les réjouissances continuent à l'atelier cuisine. Les enfants apprennent à faire des paninis, des croque-monsieurs, des mcflurry, des milkshakes, ou encore des barres de céréales qu'ils préparent avec du marshmallow fondu.

Les enfants ont même fabriqué des piñata. Pas besoin de grand chose : du papier crépon, de la colle, et surtout plein de petites mains. Les ateliers manuels sont plus intuitifs pour eux.

Un atelier "reporters en herbe" est également proposé. Les enfants apprennent les spécificités de la photographie.

Ce projet prend fin le 29 juillet. Il reprend à la mi-août, les mercredi et vendredi après-midi, pour une durée de deux mois.