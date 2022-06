Une compétition inédite de MMA à Arue !

La commune de Arue organise pour la toute première fois une compétition de MMA, dimanche 26 juin. Cette rencontre permet à la zone 1 - de Paea à Mahina - de sélectionner ses meilleurs combattants amateurs pour les Championnats de Polynésie de MMA qui se déroulent les 29 et 30 juillet au stade Fautaua, à Pirae.

MG / IT / Sphere MMA Academy •

Les clubs Sphere MMA Academy Te Aro MMA, Islanders MMA, Seasiders BJJ et Maona MMA font concourir leurs athlètes lors de cinq combats, qui promettent au public un show explosif.

Fitghcard

4 autres combats des clubs de Team Moorea 1 (Moorea), Ataaroa MMA (Tautira) et Seasiders Papara (Papara) complètent la fightcard et mettent en avant les jeunes athlètes prometteurs en MMA et Super Fight Ju-jitsu brésilien.

Le seul combat féminin prévu inclut uniquement la catégorie des Youth B (14-15 ans). En effet, après deux désistements de ses adversaires, la Team de la jeune Haulanie Neagle, 12 ans (Seasiders Papara) a accepté un combat contre Mihinoa Troc Lee, 15 ans (Islander MMA). Les deux jeunes filles s’affrontent sur 1 round de 4 minutes.

La journée promet de superbes confrontations avec des affiches très attendues telles que Julian Schlouch (Te Aro MMA) opposé à Raihiti Mairau (Seasiders BJJ), ou Bernard Teinaore (Te Aro MMA) opposé à Enoha Tauraatua (Sphere MMA Academy).

Fightcard de la compétition du 26 juin. • ©Sphere MMA Academy

Sous l'égide de la Fédération polynésienne de lutte, arts martiaux mixtes, jiu-jitsu brésilien et disciplines associées, les juges Marie Perin, Tevaanui Vanaa, Tamatoa Coquil, Anna Yon Yue Chong, formés par le renommé Ahmed Korchi, ainsi que l'arbitre Heiata Roura feront respecter les règles de la Fédération internationale de MMA, l'IMMAF.

Informations pratiques

Le stade de Arue ouvre ses portes au public dimanche dès 8 heures, pour un début des combats prévu à 9 heures, avec un ticket d'entrée à 1 500 xpf réglable sur place en espèces et par carte bancaire, ou en ligne ici. Quelques tickets en pré-vente au club Sphere MMA Academy, en face de carrefour Arue.

Plus d'infos par téléphone au 89 23 63 01 ou sur la page Facebook de l'événement.