Une course en hommage à Kevin Kouider la semaine de son anniversaire

Steve Teihotaata a annoncé sur les réseaux sociaux qu'une course en hommage à Kevin Kouider aura lieu le 27 avril 2024 à Bora-Bora.

Mereini Gamblin •

Sa disparition brutale a choqué et endeuillé le monde du va'a...Kevin Kouider est décédé dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023 à seulement 27 ans, après un malaise lors de la Hawaiki Nui Va'a.

Une course en son hommage va être organisée le 27 avril prochain à Faanui. "On va peut-être faire un tour de l'île pour les open hommes" soit 30,7 kilomètres autour de Bora-Bora et un parcours plus restreint "pour les plus petites catégories" détaille le rameur Steve Teihotaata. Tous ceux qui le souhaitent peuvent y participer.

L'heure est à la recherche de partenaires pour permettre le transport des athlètes de Tahiti à Bora-Bora. Quant à l'hébergement, la paroisse de Faanui ouvrira ses portes aux participants.