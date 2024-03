Une forêt pédagogique sort de terre à Teva I Uta

Comment contrôler les espéces envahissantes ? Favoriser la pousse des espèces endémiques ? Mesurer l'impact du changement climatique sur les plantes ? Autant de questions auxquelles le public scolaire et les chercheurs peuvent désormais trouver une réponse.

Pierre Emmanuel Garot avec commununiqué •

L’urgence du dérèglement climatique et les menaces sur la biodiversité justifient la mise en œuvre du fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires. Porté par l’Etat, le « Fonds vert » vise à soutenir les investissements des collectivités et des associations favorisant la performance environnementale, l'adaptation au changement climatique et l'amélioration du cadre de vie dans les territoires.

17 projets soutenus par le fonds vert

Dans cette logique de décliner la transition écologique au cœur des territoires, le fonds vert a soutenu 17 projets couvrant l’ensemble de la Polynésie, pour plus d’un milliard de FCP, en 2023.

L’urgence du dérèglement climatique et les menaces sur la biodiversité justifient la mise en œuvre du fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires. • ©Haut-Commissariat

Porté par la société Aoa Polynesian Forest, le projet de régénération de la forêt de la vallée de Moaroa a ainsi bénéficié d’une subvention de près de 35 millions de FCP, pour le financement de 4 actions principales : contrôler sur le long terme des plantes envahissantes et restaurer les équilibres en faveur des espèces indigènes et endémiques, densifier les plantes indigènes et endémiques, étudier et suivre les paramètres biotiques et abiotiques de la vallée, former les agents de terrain à la reconnaissance des espèces, à la compréhension des enjeux écologique de la vallée.

Objectif: contrôler sur le long terme des plantes envahissantes et restaurer les équilibres en faveur des espèces indigènes et endémiques • ©Haut-Commissariat

Grâce au Fonds Vert, l’Etat finance des actions concrètes en faveur de la restauration des espaces naturels et de l’adaptation au changement climatique, portées par les collectivités et par les associations. "Le soutien engagé en 2023 se poursuivra jusqu’en 2027" précise dans un communiqué, le Haut-Commissariat.