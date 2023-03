Une manifestation pour deux grèves

C'est la grève... L'intersyndicale n'a pas trouvé d'accord lundi 6 mars avec le gouvernement. De leur côté, les syndicats de fonctionnaires ont manifesté leur opposition à la réforme des retraites. Deux grèves visibles ensemble devant le Haut-commissariat et la Présidence. Reportage.

Polynésie la 1ère (MLSF), Natacha Szilagyi et Mélissa Chongue •

Il y a la grève des fonctionnaires anti-réforme des retraites et celle du privé avec cinq centrales syndicales... Les deux ont choisi le même jour pour manifester. Se raccrocher, via la grève nationale, au mouvement local, toujours 500 manifestants chez les fonctionnaires en Polynésie.

"On ne lâche rien, comme il se fait actuellement en Métropole. Les centrales syndicales ne lâchent rien", confie un des manifestants du cortège parti de l'école de Toata en direction le Haut-Commissariat de la République à Papeete. "On est plus que remonté face à l'attitude du gouvernement qui ne bouge pas d'un poil, nous ignore, ignore le peuple", estime une autre manifestante. Dans l'Hexagone, 1,28 million de manifestants ont été comptabilisés par le ministère de l'Intérieur, 3,5 millions selon la CGT.

Les syndicats ont été reçus par les représentants du Haut-commissaire. Ils ont réclamé 75% de leur salaire d’actif à la retraite, pour ne pas tomber dans la précarité."Je suis très émue parce que ce n'est pas facile d'organiser de telles mobilisations, c'est la 5e et je vois que les gens y croient encore, c'est bien parce qu'il ne faut pas lâcher", assure Diana Yieng Kow, secrétaire générale STIP/AEP/ Unsa Education.

Les représentants des cinq centrales syndicales ont été reçus à leur tour à une heure d’intervalle. Il a été davantage question d’allocation chômage. "On a évidemment soulevé le fait que la France était chaque année condamnée par l'OIT car on est le seul pays, territoire à ne pas avoir la caisse de chômage", explique Patrick Galenon, secrétaire général CSTPFO.

85% des fonctionnaires d’Etat sont Polynésiens. Une partie a participé au mouvement national contre la réforme des retraites et pour l’amélioration de la leur aux côtés d’autres syndicalistes, alliés d’un jour.