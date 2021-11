"Une semaine pour ma famille" : une série de conférences pour relever les défis de la famille

Du 20 au 27 novembre 2021, participez à "Une semaine pour ma famille" soit 14 conférences en ligne et 100% gratuites sur la famille.

15 experts de la francophonie vous donnent leurs clefs et leurs pistes pour relever les défis de la famille d’aujourd’hui. Chacun dans leur domaine d'expertise, ils partageront avec vous des outils, conseils et éclairages pour apaiser les tensions du quotidien, rétablir des relations épanouissantes avec son conjoint, ses enfants, ses proches et réussir sa vie de famille !

Au programme : 14 conférences et ateliers pour mieux vivre ensemble en couple et en famille. Des thèmes variés : éducation, couple, écrans, équilibre personnel, communication, intelligence émotionnelle, psychologie positiv et bien d’autres sujets !

Evènement 100% en ligne et gratuit.

Pour suivre cette conférence gratuite en ligne, il vous suffit de vous inscrire sur le site familipsy