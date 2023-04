Vaiana et Maui reviennent

C'est lundi que l'acteur, Dwayne Johnson, a annoncé le retour de Moana, Vaiana en France. Le Samoan, voix de Maui, dans le dessin animé, devrait incarner le demi-dieu dans le film.

Axelle Mésinèle •

Hei Hei, Pua,, la grand-mère Tala, Vaiana et Maui vous manquent ? Ils reviennent. Dwayne Johnson, la voix de Maui, dans le dessin animé " Vaiana, la légende du bout du monde ", l'a annoncé, ce lundi 3 avril, sur son compte Instagram.

Un retour sur grand écran, certes, mais avec de vrais acteurs. Et c'est le comédien samoan qui devrait endosser le rôle du demi-dieu. Un personnage qui tient à cœur à Dwayne Johnson, il s'est inspiré de son grand-père défunt pour l'incarner. Et pour marquer le début de cette nouvelle aventure, pour " Moana ", après celle de 2016, dans la vidéo postée, ses deux dernières filles, Jazz et Tia, lui remettent une version grandeur nature de l'emblématique hameçon de Maui. The Rock explique qu'il porte " fièrement notre culture sur sa peau et dans son âme ".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dwayne Johnson (@therock)

La vidéo de l'annonce du film a été tournée à Oahu, à Hawaii, où The Rock a passé une partie de son enfance, où il s'est également marié avec la chanteuse Lauren Hashian. Ce sera peut-être le lieu du futur tournage. Le scénario, les acteurs, de nombreux aspects ne sont pas encore réglés prévient The Rock, mais ce qui est sûr c'est que les studios Disney seront à la manœuvre. Deux jours après cette première vidéo, l'acteur a publié une seconde, sorte de making-off de la première.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dwayne Johnson (@therock)

Le personne de Maui fait partie de la vie de Dwayne Johnson. Régulièrement, il publie des vidéos de ses deux dernières filles, Jazz et Tia. Outre des séances maquillages auxquelles il se soumet, il chante " You're welcome " une des chansons de Moana, la préférée de la dernière Tia. A la fin de la chanson, il lui demande " s'il est Maui. Ce à quoi, elle répond toujours " non ".