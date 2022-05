Violence en milieu scolaire, les élus planchent sur le problème

Les élus de l’assemblée de la Polynésie auront à se prononcer sur la question ce mercredi. Afin de mesurer les impacts de ces violences, une mission d’information portant sur la gestion des violences intra et extra scolaires a été créée il y a 2 mois.

TD / HY •

La violence des jeunes au sein et à l’extérieur des établissements scolaires interpellent les élus de l’assemblée de la Polynésie. Et pour mesurer les éléments de détérioration de ces comportements, une mission d’information portant sur la gestion des violences intra et extra scolaires a été créée il y a 2 mois. Conduite par les rapporteuses de la mission, Chantal Galenon et Romilda Tahiata, une consultation citoyenne a été mise en place afin de permettre à la population de donner son avis sur ce thème précis. Les deux élues de l’Assemblée se sont déplacées dans les îles pour l'occasion, et le public pourra également répondre anonymement à un questionnaire accessible depuis le 20 mai et jusqu’au 21 juin sur le site internet www.assemble.pf et la page facebook de l’Assemblée de la Polynésie.

Ecoutez le reportage de Titaua Doom