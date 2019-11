Vendredi 22 novembre s'est déroulée la cérémonie marquant la pose de la première pierre du Fare Manihini sur le front de mer à Papeete. Un lieu de rencontre, d'échanges mais aussi d'informations pour les touristes.

Ce nouveau batiment d’acceuil touristique va se situer au quartier du commerce en lieu et place de l’une des banques du Pays qui a déménagé. L’ancienne structure d’accueil a été démolie au mois de janvier 2018. La cérémonie de la pose de la première pierre s'est déroulée en présence du président du Pays, du maire de Papeete, de la vice-présidente de l'assemblée, et plusieurs personnalités du tourisme. Parmi elles, Lionel Teihotu, le chargé d’évènement à Tahiti Tourisme. "Ca sera une vitrine incontournable et bien sûr un lieu pour renseigner les touriste", explique-t-il."Ce lieu est un formidable symbole de notre renouveau touristique" a souligné de son côté, Edouard Fritch. Ce futur lieu de rencontre, d’échanges, d’orientation et d’accompagnement sera un espace ouvert et moderne de 146m², dédié à l’accueil et à l’information des touristes et de la population, mais aussi, un espace d’exposition pour mettre en valeur la culture, les créateurs locaux, les différents archipels ainsi que les richesses du Fenua. La durée des travaux est estimée à 3 mois environ, avec une livraison prévue en début d’année 2020.