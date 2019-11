Procès Air Moorea, jusqu'à 3 ans de prison ferme requis

Les réquisitions ont commencé ce matin. Sans surprise l’avocate générale a suivi les peines prononcées en première instance l’année dernière. Elle a réclamé jusqu’à 3 ans de prison ferme, le maximum prévu par la loi pour homicide involontaire.



David Couanon •

©polynesie

L’avocate générale, Brigitte Angibaud, n’a pas été tendre pour les principaux prévenus du crash d’Air Moorea. Pendant plus de 2 heures elle n’a pas pesé ses mots. Incompétence, mauvaise foi, attitude indigne…Elle a fustigé les interventions des témoins, soi-disant « experts » produits par la défense, remettant en cause leurs conclusions. Un mauvais moment à passer pour les principaux prévenus.Sans surprise, elle a réclamé le maximum prévu pour homicide involontaire,à l’encontre de :- Freddy Chanseau, ancien directeur général d’Air Moorea- Jacques Gobin, directeur technique d’Air Moorea- Stéphane Loisel, responsable de l’entretien- Andramamonjisoa Ratzimbasafy, inspecteur de l’aviation civile- Guy Yeung, directeur de l’aviation civilepour Jean-Pierre Tinomano, responsable de l’atelier de maintenance et son adjoint Didier Quemeneur.Pour Air Moorea, elle demande la confirmation de l’amende prononcée en première instance deainsi que la publication dans les médias de la décision.Les explications sur place de Lucile Guichet-Tirao:D’autres informations à venir...