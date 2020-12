Punaauia expose son plan de sauvegarde face au Covid-19

Le Haut-Commissaire accompagné du Président du Pays, continue de se rendre dans les communes afin de voir de plus près comment s’articulent les plans communaux de sauvegarde face au covid-19. Mardi 1er décembre c'est à la mairie de Punaauia que les deux hommes se sont rendus.

Le Haut-Commissaire accompagné du Président du Pays, continue de se rendre dans les communes afin de voir de plus près comment s’articulent les plans communaux de sauvegarde face au covid-19. Mardi 1er décembre c'est à Punaauia que les deux hommes se sont rendus.La mairie de Punaauia a énoncé deux principaux objectifs dans sa lutte contre le virus. Dans un premier temps, la lutte contre les comportements à risques qui persistent dans les quartiers prioritaires et aux abords de certains magasins populaires et dans un deuxième temps, la protection des matahiapo dans les quartiers a risque. La mairie a recensé 1883 matahiapo de plus de 70 ans.Écoutez la réaction de Simplicio Lissant, le maire de Punaauia à la sortie de cette réunion :Concernant le couvre feu durant les fêtes, Dominique Sorain, le Haut-Commissaire de la République, maintient que ce n'est pas le moment de baisser la garde.