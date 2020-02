Saisie d'ice et d'arme à feu

Lors d'un contrôle routier à Punaauia, les douaniers ont saisi de l'ice, ainsi qu'une arme de poing en état de marche, entre le conducteur et le passager. Jugés en comparution immédiate ce 3 février, un des trois individus a écopé de 3 ans de prison ferme.

LGT avec communiqué •

Le 27 janvier dernier, les agents de la brigade des douanes de Papeete procèdent au contrôle d'un véhicule sur la commune de Punaauia avec trois personnes à son bord. Pendant la fouille du véhicule ils découvrent 7 grammes de méthamphétamine et 24 g d'herbe de cannabis. Jusqu'ici, la nature de la saisie est habituelle pour les agents de la Direction régionale des douanes notamment mobilisés pour lutter contre le trafic de stupéfiants.



Fait plus rare, les douaniers trouvent une arme de poing de calibre 45 placée entre le conducteur et le passager avant. Elle n'est pas chargée mais son propriétaire avouera plus tard qu'elle est en état de marche et qu'il a déjà tiré avec pour s’entraîner.



Les agents de la brigade de Faa'a arrivent, peu après, en renfort pour procéder à deux visites domiciliaires menées simultanément qui amènent à la découverte de 260 g de cannabis et 6,5 g d'huile de cannabis supplémentaires.



Les personnes concernées ont été placées en retenue douanière et le Procureur de la République en a été immédiatement informé. La drogue, l'arme ainsi que le véhicule ayant servi au transport de la marchandise ont été saisis. Lors de l'audience, en comparution immédiate, organisée ce 3 février, un des prévenus a été condamné à 3 ans de prison ferme, une interdiction de port d'arme pendant une période de 5 ans et une amende douanière de 888 000 Fcp.

Les deux autres individus seront jugés ultérieurement.