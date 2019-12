Solidarité : 300 familles aidées pour les fêtes de fin d'année 

Ce samedi 14 décembre, l’association Heretini est allée à la rencontre de 300 familles défavorisées, qui ont reçu un carton de nourriture. Une belle initiative à l’approche des fêtes.

Polynésie la 1ère (MLSF) Florence O'kelly •

A l'approche des fêtes, les âmes charitables se dévoilent pour venir en aide aux plus démunis. Ce samedi matin, l'association Heretini de Punaauia organisait une distribution de denrées alimentaires. Des produits collectés devant les magasins de Punaauia au cours des deux derniers week-end.Ces cartons remplis de vivre permettront à plus de 300 familles de se nourrir pendant la période des fêtes. Même si les dons de denrée ont baissé par rapport à l'année dernière, l'association a pu récolter 300.000 Fcfp afin de racheter et distribuer le ma'a. "Ces dons, ces deux à trois semaines de repas assurées : c'est les fêtes de Noël et de fin d'année. Ce n'est pas une dinde mais c'est toujours ça", explique président d'honneur de l'association, John Tuaiva