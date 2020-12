Un maa Tahiti de Noël pour les séniors de Punaauia

Webmaster •

A Punaauia la solidarité s’organise pour sortir quelque peu les personnes âgées de leur isolement et de leur routine à l’approche des fêtes de fin d’année. Les anciens de la commune sont traditionnellement réunis pour un repas, à base de produits locaux, pris en commun. La crise sanitaire a cette année obligée l'équipe municipale à changer les habitudes. Deux cents personnes âgées de plus de 70 ans et en situation d'isolement recevront cette année un repas de Noël à domicile. Cathy Puchon , adjointe au maire en charge des personnes vulnérables détaille ce que les matahiapo de la commune vont trouver dans leurs assiettes.